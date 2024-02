Cameroun : Evasion de deux présumés criminels du commissariat central de Kousseri

Les autorités ont lancé un avis de recherche pour retrouver ces fugitifs et ont souligné qu'ils sont activement recherchés à travers tout le territoire national. La ville de Kousseri et ses environs sont particulièrement ciblés dans cette traque, mais les recherches s'étendent également jusqu'aux frontières avec le Tchad et le Nigéria.



Cette évasion soulève des préoccupations quant à la sécurité publique et a mobilisé les forces policières afin d'appréhender ces individus dangereux. Les habitants sont invités à rester vigilants et à signaler toute information pouvant mener à leur capture.



Il est crucial que la population collabore avec les autorités pour assurer la sûreté de tous. En outre, cette affaire met en lumière l'importance des mesures sécuritaires pour prévenir de telles évasions à l'avenir.



L'évasion des deux suspects criminels Moustapha Abakar alias Bako et Ibrahima Mahamat alias Nya du commissariat central de Kousseri est un événement sérieux qui nécessite une réponse rapide et coordonnée des forces de l'ordre. Les efforts conjoints des autorités locales ainsi que la collaboration active des citoyens seront essentiels pour ramener ces fugitifs devant la justice et garantir la sécurité publique dans la région.