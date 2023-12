Cameroun – Fait divers : Un adolescent met en scène son enlèvement pour de l’argent

Il s'avère que le garçon, âgé de 16 ans et élève en classe de seconde au Lycée Technique de Djamboutou à Garoua, a monté un plan avec ses camarades pour extorquer de l'argent à ses parents.



Après avoir demandé une rançon exorbitante de 15 millions FCFA à ses parents, qui sont des cadres dans une société locale, l'adolescent et ses complices ont été appréhendés par la police. Actuellement détenus en cellule à Garoua, ils seront jugés pour leur acte.



L'affaire a révélé les dangers potentiels auxquels les jeunes peuvent être exposés lorsqu'ils sont influencés par des idées néfastes. La police exhorte donc les parents à être plus vigilants et à surveiller davantage leurs enfants ainsi que leurs fréquentations.



Cet événement rappelle également la nécessité d'une éducation sur les conséquences graves des actions impulsives et irresponsables. Il est important d'inculquer aux jeunes valeurs telles que l'intégrité et le respect pour éviter ce genre d'incidents à l'avenir.



En conclusion, cette affaire met en lumière non seulement les risques liés aux manipulations entre pairs mais aussi l'importance d'une vigilance accrue tant du côté des parents que des autorités compétentes.