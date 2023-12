Cameroun : Fin des 7 ème jeux nationaux, Dixiades, à Garoua

Depuis le 16 décembre dernier, la ville de Garoua, capitale du Nord, a accueilli les compétitions réparties dans 10 disciplines sportives. Plus de 1500 athlètes ont eu l'occasion de démontrer leur savoir-faire en matière de sport. Le Centre a remporté un total impressionnant de 55 médailles, lui permettant ainsi de se hisser au premier rang devant l'Ouest (2e) et l'Extrême-Nord (3e). En tant que région hôte, le Nord s'est retrouvé en cinquième position avec un total honorable de 22 médailles.



À l'issue de la cérémonie de clôture, Narcisse Kombi Mouelle, Ministre des Sports et de l'éducation physique représentant personnel du Président de la République s'est exprimé. Le Professeur Narcisse Kombi Mouelle s'est dit satisfait du déroulement des différentes compétitions tout en souhaitant un bon retour dans leurs régions respectives aux délégations qui ont pris part à ces Dixiades.



Cette édition des Jeux Nationaux et Dixiades a été marquée par une intense compétition sportive qui a permis aux athlètes camerounais d'exceller dans diverses disciplines. La réussite des jeux témoigne non seulement du talent sportif présent au Cameroun mais également renforce les liens entre les différentes régions du pays à travers le sport.