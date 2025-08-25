Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Focus sur le secteur des douanes de l'Extrême-Nord


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


À l'approche de l'arrivée du ministre des Finances, Louis Paul Motaze, à Maroua, pour une cérémonie de signature de conventions, un regard est porté sur le secteur des douanes de la région de l'Extrême-Nord.


Un secteur stratégique et étendu

 
Depuis le 25 juin 2021, le secteur est dirigé par l'Inspecteur Principal Eba'a Efandene Alain Parfait. Cette division administrative des douanes, opérationnelle depuis 1984, couvre les six départements de la région de l'Extrême-Nord, pour une superficie de 34 246 km² et une population de plus de 2,7 millions d'habitants.

 
Le secteur est un point de passage essentiel, avec ses frontières partagées avec six régions du Tchad et deux États du Nigéria. Il est composé de 342 employés qui œuvrent quotidiennement à la collecte des taxes et à la sécurisation des échanges.

 
Le secteur des douanes de l'Extrême-Nord a généré 3,2 milliards de FCFA de recettes entre janvier et juillet 2025. Il dispose de :
  • 4 bureaux principaux des douanes hors classe (Kousséri, Maroua, Fotokol, Limani).
  • 7 bureaux secondaires.
  • 5 postes et 3 recettes de douanes.
  • De nombreuses unités mobiles et commerciales pour assurer la surveillance du territoire.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


