Cameroun : Focus sur le secteur des douanes de l'Extrême-Nord

Un secteur stratégique et étendu

4 bureaux principaux des douanes hors classe (Kousséri, Maroua, Fotokol, Limani).

7 bureaux secondaires.

5 postes et 3 recettes de douanes.

De nombreuses unités mobiles et commerciales pour assurer la surveillance du territoire.

Depuis le 25 juin 2021, le secteur est dirigé par l'Inspecteur Principal Eba'a Efandene Alain Parfait. Cette division administrative des douanes, opérationnelle depuis 1984, couvre les six départements de la région de l'Extrême-Nord, pour une superficie deet une population de plus deLe secteur est un point de passage essentiel, avec ses frontières partagées avec six régions du Tchad et deux États du Nigéria. Il est composé de 342 employés qui œuvrent quotidiennement à la collecte des taxes et à la sécurisation des échanges.Le secteur des douanes de l'Extrême-Nord a généréde recettes entre janvier et juillet 2025. Il dispose de :