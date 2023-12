Cameroun-Gabon : Paul Biya a reçu le président de la Transition du Gabon

A l’invitation du président de la République du Cameroun, Paul Biya, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, président de la République gabonaise, a effectué une visite officielle de 24 heures au Cameroun, ce 6 décembre 2023.



Cette visite a été marquée par la rencontre au sommet entre les deux chefs d’Etat au Palais de l’Unité.



Arrivé ce matin à 12 heures 35 minutes, à l'aéroport international Yaoundé-Nsimalen en provenance de Libreville, vêtu de son uniforme militaire d'apparat, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a été accueilli au bas de la passerelle de l’avion l’ayant transporté, par le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, représentant personnel du président Paul Biya.



Le ministre camerounais des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, Paul Patrick Biffot, l’ambassadeur du Cameroun au Gabon, Mme Ondoua Ateba Edith Félicie Noëlle et d'autres personnalités étaient également présents pour cette cérémonie d’accueil, marqué des honneurs républicains.



Après un entretien avec le Premier ministre, le président de la Transition du Gabon a pris la direction de l'hôtel Hilton de Yaoundé, pour une rencontre avec la communauté gabonaise. Ensuite, il a eu un entretien de deux heures avec le président Paul Biya au Palais de l'Unité, à l’occasion de la toute première visite officielle au Cameroun, en qualité de chef de l’Etat gabonais.



Cette consultation avait pour but de resserrer les relations amicales et fraternelles entre les deux pays, liés par l’histoire et la géographie.



Aucun communiqué n’a ponctué cette rencontre entre les deux chefs d’Etat, mais au regard du contexte actuel, l’évolution du processus politique au Gabon et les questions se rapportant au fonctionnement des institutions sous régionales ont certainement occupé une place importante dans les discussions. Paul Biya, en homme d’Etat sage, a certainement encouragé le président de la Transition du Gabon à relever les défis de sa haute charge, pour le bien-être du peuple gabonais et de l’ensemble de la sous-région d’Afrique centrale.



Il faut rappeler que le Cameroun et le Gabon sont deux pays voisins, membres des deux grands ensembles sous régionaux, à savoir : la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Les deux pays sont confrontés aux mêmes exigences de développement économique et social, ainsi qu’à des défis sécuritaires comparables.



Ils doivent donc entretenir des concertations régulières pour préserver la paix et la stabilité dans la sous-région, et œuvrer pour la mise en place d’une zone de coprospérité, à travers le renforcement de l’intégration sous régionale.



Tout en respectant sa position maintes fois affirmée de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, le Cameroun s’est aligné sur les positions des instances internationales et sous régionales, après le changement de régime survenu le 30 août 2023 au Gabon.