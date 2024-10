Cameroun – Garoua : Arrestation de l'assassin de l'étudiante Waliza

Enquête en Cours

Les autorités poursuivent leur enquête pour retrouver le second agresseur et établir les circonstances exactes du meurtre. Des mesures pour renforcer la sécurité dans la ville de Garoua ont été promises par les autorités.



Réactions de la Communauté

La communauté est sous le choc après ce meurtre brutal. Les étudiants et les habitants de Garoua exigent justice pour Waliza Oumarou et sa famille, qui se retrouve sans voix face à cette tragédie.