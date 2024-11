Cameroun - Garoua : Sept présumés délinquants interpellés lors d'une opération de grande envergure

Opération de Bouclage

Sous la surveillance du Délégué Régional pour la Sûreté du Nord, Commissaire Divisionnaire Jean Apotre Lenyé, le bouclage a mobilisé des éléments de la police, de la gendarmerie et de l’armée. Les forces de sécurité et de défense ont réussi à appréhender des suspects recherchés pour divers délits, notamment :

Détention et consommation de stupéfiants

Cybercriminalité

Arnaques

Agression à mains armées