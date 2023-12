Cameroun-Guinée équatoriale : la BAD accorde un prêt pour construire un pont reliant les deux pays

En dehors de la Banque africaine de développement (BAD) comme principal bailleur de fonds sur ce projet, l’Union européenne, et la BDEAC figurent aussi parmi les partenaires financiers pour la réalisation de projet intégrateur.



En effet, le Cameroun a obtenu de la BAD, un prêt de 73,44 millions d’euros pour construire un pont sur le fleuve Ntem qui limite l’accès à la Guinée équatoriale, à partir de la localité de Campo, dans la région du Sud.



Cette facilité a été approuvée par le Conseil d’administration de la banque le 29 novembre, pour soutenir la mise en œuvre du Projet régional de facilitation du commerce et des transports pour le corridor économique entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon.



Les fonds ont été octroyés par la BAD et le Fonds africain de développement, à raison de 48,96 millions d’euros et de 24,48 millions d’euros respectivement. Le pont sera érigé aux extrémités du fleuve dans la région de Campo au Cameroun et de Rio Campo, en Guinée équatoriale.



La mise en œuvre du projet devrait commencer en décembre 2023, et s’achever en novembre 2028. Il permettra selon la BAD « d’améliorer le niveau de service de la chaîne logistique de transport le long du corridor entre Yaoundé, Bata et Libreville et contribuera à l’émergence d’un pôle d’activités industrialo-portuaires dans la zone située entre les ports de Kribi (Cameroun) et Bata (Guinée équatoriale) ».



Par ailleurs, il sera aussi un catalyseur des échanges commerciaux entre les deux pays, et réduira de manière substantielle, le temps de trajet, des coûts d’expédition et de transport sur le corridor Yaoundé-Bata-Libreville. Le projet sera en l’occurrence un apport essentiel dans la mise en place des infrastructures structurelles devant faciliter la mise en œuvre des objectifs de la Zlecaf pour les deux pays.



Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INS) du Cameroun, en 2021, la Guinée équatoriale, qui importe de nombreux produits de l’Espagne, a été le premier fournisseur africain du Cameroun, avec une valeur des exportations estimée à 51,6 milliards FCFA, pour un volume total de 139 300 tonnes marchandises vendues à son voisin.