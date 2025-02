Cameroun : Immigration irrégulière : Importantes opérations de contrôle à Mbai Mboum et Touboro, de nombreuses personnes reconduites à la frontière

Bilan des interpellations à Mbai Mboum :



Total des interpellations : 63 personnes

Camerounais : 47 (6 détenteurs de CNI, 41 sans CNI)

Tchadiens : 10 (1 détenteur de CNI, 3 cartes d’électeurs, 9 sans pièces d'identité)

Centrafricains : 6 (1 avec un acte de naissance et un document ADP)

Armes saisies : 8 couteaux





Mesures prises à Mbai Mboum :



Libérations : Certains élèves détenteurs de carte scolaire et actes de naissance ont été libérés.

Reconduites à la frontière : 6 Tchadiens et 4 Centrafricains ont été reconduits pour immigration irrégulière.





Opération similaire à Touboro



Le lendemain, le 23 février 2025, une opération similaire a été effectuée à Touboro.



Bilan des interpellations à Touboro :



Total des interpellations : 89 personnes

Camerounais : 59 (23 détenteurs de CNI, 36 dépourvus de toute pièce d'identité)

Étrangers : 30 (28 Tchadiens, 1 Centrafricain, 1 Nigérian)



Mesures prises à Touboro :



Reconduites à la frontière : 24 Tchadiens et 1 Centrafricain ont été remis au Poste frontière de la Surêté Nationale (PFSN).

Libérations : 4 personnes ont été libérées après présentation de leurs CNI tchadiennes.

Reconduite à la frontière : 1 Nigérian sera reconduit à la frontière.



Cette opération souligne l'engagement des autorités à maintenir l'ordre et à réguler les flux migratoires dans la région. Touboro et Mbai Mboum, villes frontalières avec le Tchad et la Centrafrique, est une zone particulièrement sensible en matière de contrôle migratoire.