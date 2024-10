Cameroun : Interdiction de débattre sur l'état de santé du Président Paul Biya

Cette décision intervient dans un contexte où des rumeurs et spéculations circulent concernant la santé du Chef de l'État. Le ministre a souligné la nécessité de maintenir la stabilité et le respect envers les institutions de la République.



Cette interdiction vise à éviter toute désinformation susceptible de créer des troubles ou de semer la confusion parmi la population. Le gouvernement appelle à un traitement responsable des informations concernant les affaires d'État, en encourageant les médias à se concentrer sur des sujets d'intérêt public sans relater des rumeurs infondées.



Cette mesure reflète l'engagement des autorités à protéger l'intégrité des institutions et à assurer une communication claire et responsable au sein du pays. Les médias sont donc invités à respecter cette directive afin de contribuer à un climat de sérénité et de confiance.