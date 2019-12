Cameroun/ Kalngaha Noël Foot 2019 : Une réussite populaire

L’événement qui s’est tenu à Kalngaha, localité de l’arrondissement d’Evodoula a été marqué par une grande mobilisation, pour une manifestation à la fois sportive et culturelle sur plusieurs articulations. Pour les organisateurs de Kalngaha Noël Foot 2019, le défi était de présenter au monde, ce beau village situé à une vingtaine de 20 kilomètres d’Evodoula, dans le département de la Lekié. Pour cela, Sylvain Parfait Lekoua Tsala, élite locale et promoteur de l’événement, a mis les petits plats dans les grands, en associant à y mettant en exergue certains atouts qui ont bien coloré cette belle fête.

Ainsi donc, les populations de Kalngaha et de ses environs ont passé des moments de grande effervescence du 12 au 14 décembre 2019. Et l’apothéose aura été la finale de football qui a vu la victoire d’Eding sur Santos le 14 décembre 2019. Cette rencontre présidée par le sous-préfet d’Evodoula Abadja Okalia Michel, a drainé du beau monde et s’est déroulée en présence de Vincent Ongandzi, ancien gardien des buts des Lions indomptables, d’Annette Ngo Ndom, gardienne dans l’équipe nationale féminine de football, d’une délégation du Festy Lekié conduite par Mme Manga Mireille, celle de la coopération culturelle suisse, en plus de la présentation d’une mascotte. La veille, la localité a été arrosée par des voix angéliques, d’envergures venues de Yaoundé, un moment de retrouvailles.

« C’est un pari gagné pour cette troisième édition. Cette année on a voulu faire les choses un peu plus sérieuses que les années précédentes ; le mois de décembre est un mois du vivre-ensemble et de festivités, un moment du vivre-ensemble pour réchauffer les populations », a déclaré le promoteur. La particularité de l’édition 2019 aura été l’organisation d’un cross-country et la compétition d’athlétisme.

Le 14 décembre 2019 restera également gravé dans la mémoire des populations de Kalngaha, avec une cérémonie d’arbre de Noël organisée pour les enfants. Par la voix de Mireille Manga, coordinatrice de Festy Lekié, ces populations ont tenu à remercier le promoteur de l’événement Sylvain Parfait Lekoua Tsala, « père Noël d’Evodoula » pour les actions entreprises en leur faveur. Pour ce dernier, l’objectif était de marquer encore dans les faits, l’attachement qu’il porte pour son arrondissement. Au-delà de la politique, Sylvain Parfait Lekoua Tsala reste une élite qui accorde une importance capitale au bien-être et à l'épanouissement des populations d'Evodoula.