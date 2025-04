Cameroun : L'Alliance Française de Garoua, fer de lance du renforcement des liens culturels Tchad-Cameroun

Cette initiative vient consolider une collaboration culturelle naissante, établie depuis quelques années entre les artistes du septentrion camerounais et leurs homologues tchadiens.





L'Alliance Française de Garoua se positionne comme un acteur clé de ce rapprochement, portant un projet ambitieux : établir et pérenniser des partenariats solides avec les festivals et les institutions culturelles du Tchad. L'objectif est de créer un véritable pont culturel entre les deux pays voisins. Ce projet prend une dimension particulière dans une région où les échanges humains et artistiques entre Garoua et Ndjamena se révèlent souvent plus naturels et accessibles que les liens reliant Garoua à la capitale camerounaise, Yaoundé.