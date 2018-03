Cameroun:L’ambassadeur des Etats-Unis dans les chantiers de Prime Potomac

Avant de quitter le sol de Garoua, l’ambassadeur des Etats-Unis est sans équivoque : « J’ai été émerveillé par la qualité des travaux. Je suis content de savoir que les choses avancent bien. C’est très important dans une organisation de pouvoir tenir les délais. Nous allons apporter notre soutien du mieux que nous pouvons à cet important projet. Je suis également heureux de savoir que Prime Potomac réalise de très belles performances. Espérons que tout va se dérouler sans problème jusqu'à la fin des travaux. » Tel est donc en substance le sentiment qui anime Peter Henry Barlerin après avoir parcouru les différents chantiers dont l’entreprise américaine a la charge dans la capitale régionale du Nord. Le diplomate a pu ainsi se rendre compte de l’état d’avancement très avancé des chantiers. Les stades d’entrainement, au nombre de quatre, sont déjà presque en cours d’achèvement. Notamment les stades du Cenajes, de Poumpoumre, du complexe sportif de la Sodecoton, et de la gendarmerie. Des sites que le diplomate et sa délégation ont visité étape après étape. Même si le niveau d’avancement n’est pas identique dans tous les sites, ceux-ci sont quasiment tous prêts pour les travaux des finitions. L’on s’est rendu compte que l’entreprise a même déjà engagé la pose du gazon. Une première cargaison de ce revêtement a été livrée il y a deux semaines à Garoua par un avion-cargo en provenance de Miami aux Etats-Unis d’Amérique.

L’évolution des travaux des deux hôtels en réfection et en construction n’est pas moins satisfaisante. Ils connaissent d’ailleurs une vitesse de croisière tant dans le chantier de réfection de l’hôtel Bénoué que dans celui du nouvel hôtel de 100 chambres en construction avec la densification des effectifs. Les équipes travaillent ça et là de jours comme de nuits. Un réajustement des stratégies de travail visant à accélérer les travaux pour tenir les délais. Résultats des courses, Prime Potomac peut se targuer d’avoir près de quatre mois d’avance par rapport aux délais contractuels a expliqué son PDG, Ben Modo.



A chacune des étapes, c’est le président directeur général de l’entreprise Prime Potomac, Ben Modo a tenu à apporter toutes les explications nécessaires au diplomate américain. « L’ambassadeur est venu sur le terrain pour toucher du doigt les réalisations des chantiers. Vous devez sans doute le savoir, les Etats-Unis ont joué un rôle important dans la mise en œuvre de ces chantiers par l’entreprise Prime Potomac et au niveau de l’Ambassade, il y a une task force qui suit chaque semaine l’évolution des travaux. Il était donc question pour l’ambassadeur de venir toucher du doigt et s’assurer que les choses avancent normalement comme vous avez pu tous vous en rendre compte ». Quant au diplomate américain, invoquant le soutien des Etats-Unis, il a réitéré que « Je suis émerveillé par la qualité des travaux et surtout le niveau d’avancement. Je promets d’ailleurs que les Etats-Unis vont apporter tout leur soutien au bon déroulement a cette grande fête du sport africain qui se prépare au Cameroun. »



« En sa qualité de représentant du président américain et premier défenseur des intérêts et de l’image des Etats-Unis, il paraissant important qu’il vienne personnellement s’enquérir de la situation des travaux surtout que les Etats-Unis apporte leur caution et leur soutien à ces grands chantiers » a laissé entendre un membre de la délégation de l’ambassadeur. La descente de l’ambassadeur des Etats-Unis dans les chantiers de la CAN confiés à Prime Potomac dans la ville de Garoua intervient quelques jours avant la seconde inspection des émissaires de la CAF prévue le 19 mars prochain. Le mercredi 7 mars dernier, c’est le premier ministre qui est venu personnellement s’assurer du niveau d’avancement des travaux des différents chantiers. Au terme de sa visite d’évaluation, Philémon Yang n’a pas tari de satisfaction devant l’avancement des travaux.