Cameroun:L’incompétence soupçonnée du nouveau Directeur de l’Office du baccalauréat

Au Cameroun,les épreuves des examens du Probatoire et du Baccalauréat seraient elles en danger?En tout cas,selon l'agence digitale d'informations africaines : « les différentes notes de renseignements parvenues ces dernières semaines au Président Paul Biya,ne rassurent pas quant à la capacité du nouveau Directeur de l’Office du Baccalauréat du Cameroun(OBC), Etienne Roger Minkoulou,ancien directeur des examens,des concours et de la certification(DECC),nommé le 31 janvier 2018 ;à organiser avec célérité , les épreuves du probatoire et du Baccalauréat… ».

Une réunion interministérielle aurait donc été organisée à l’immeuble étoile samedi soir, veille de la fête de l’unité.Selon nos confrères de l'agence digitale d'informations africaines(www.lescoopsdafrique.com):"certains syndicats et les personnels des enseignements secondaires des régions du Nord-Ouest et du sud-ouest agitent l’épouvantail de l’annulation du baccalauréat et du probatoire 2018. Une certaine opinion dénonce le « piège tendu au gouvernement » avec la nommination de Monsieur Etienne Roger Minkoulou. Dans certains milieux éducatifs, on évoque sous cape un éventuel mouvement populaire dans l’opinion publique. Certains estiment que:"Mais le pourrissement de la situation, avec l’incompétence soupçonnée du nouveau Directeur de l’Office du baccalauréat, pourrait conduire à une radicalisation". La crise de défiance et la rupture sont profondes.



A l’Office du Baccalauréat, on fonctionne au jour le jour. On verra comment cela tournera. Le dispositif de veille du gouvernement doit assurer le bon déroulement des examens.