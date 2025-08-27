Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : La CRTV Nord se prépare à la couverture de l'élection présidentielle 2025


Alwihda Info | Par - 28 Août 2025


À moins de 45 jours de l'élection présidentielle de 2025, la tension monte au sein des médias camerounais. La station régionale de la Cameroon Radio Television (CRTV) de la région du Nord a organisé ce mercredi 27 août une concertation sur le thème de « L’écriture de presse en période électorale ».


Des directives pour une couverture médiatique objective

 
Sous la direction de M. Issa Ahmadou, le chef de la station, le personnel a discuté des enjeux de l'information médiatique durant les élections. Pour garantir une couverture professionnelle et socialement satisfaisante, trois points essentiels ont été soulignés :
  1. L'objectivité des faits : Seuls les faits doivent être rapportés pour décrire les meetings politiques.
  2. L'honnêteté et la ligne éditoriale : Le respect de l'éthique professionnelle et de la vision de la direction générale de la CRTV est un impératif.
  3. L'impartialité du langage : Les journalistes doivent privilégier un langage neutre et dénué de tout parti pris.





La région du Nord est particulièrement sous les projecteurs, car elle est la région d'origine de deux candidats à la présidentielle : M. Issa Tchiroma et M. Bello Bouba Maïgari. Le rôle des médias est jugé capital pour garantir un scrutin transparent et équitable.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


