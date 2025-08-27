AFRIQUE

Cameroun : La CRTV Nord se prépare à la couverture de l'élection présidentielle 2025

Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Août 2025

À moins de 45 jours de l'élection présidentielle de 2025, la tension monte au sein des médias camerounais. La station régionale de la Cameroon Radio Television (CRTV) de la région du Nord a organisé ce mercredi 27 août une concertation sur le thème de « L’écriture de presse en période électorale ».