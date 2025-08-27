Cameroun : La CRTV Nord se prépare à la couverture de l'élection présidentielle 2025

Des directives pour une couverture médiatique objective
Sous la direction de M. Issa Ahmadou, le chef de la station, le personnel a discuté des enjeux de l'information médiatique durant les élections. Pour garantir une couverture professionnelle et socialement satisfaisante, trois points essentiels ont été soulignés :
- L'objectivité des faits : Seuls les faits doivent être rapportés pour décrire les meetings politiques.
- L'honnêteté et la ligne éditoriale : Le respect de l'éthique professionnelle et de la vision de la direction générale de la CRTV est un impératif.
- L'impartialité du langage : Les journalistes doivent privilégier un langage neutre et dénué de tout parti pris.
La région du Nord est particulièrement sous les projecteurs, car elle est la région d'origine de deux candidats à la présidentielle : M. Issa Tchiroma et M. Bello Bouba Maïgari. Le rôle des médias est jugé capital pour garantir un scrutin transparent et équitable.