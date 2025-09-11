Cameroun : La Croix-Rouge participe à un symposium sur les victimes de guerre





Le thème du symposium, "Le SED/CACVG face aux défis de prise en charge des victimes de guerre," a permis d'engager des discussions approfondies sur les enjeux et les solutions pour améliorer la prise en charge des victimes de guerre. Les participants ont eu l'opportunité d'explorer les meilleures pratiques et de réfléchir ensemble aux défis à relever pour garantir un soutien efficace à ces populations vulnérables. Le Secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Koumpa Issa, a honoré l'événement de sa présence et a visité les différents stands, y compris celui de la Croix-Rouge camerounaise. Sa participation souligne l'importance de la collaboration entre les institutions gouvernementales et les organisations humanitaires dans la prise en charge des victimes de guerre.



Engagement de la Croix-Rouge Camerounaise

La Croix-Rouge camerounaise a profité de ce symposium pour présenter ses initiatives et projets visant à soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine. Son engagement à améliorer la prise en charge des victimes de guerre témoigne de sa volonté de contribuer activement à la réponse humanitaire au Cameroun. :





Échanges et Partage d'Expériences

L'événement a également été une plateforme pour les différents acteurs d'échanger leurs expériences et leurs connaissances. Ce partage est essentiel pour mieux répondre aux besoins des victimes de guerre, en s'appuyant sur des approches éprouvées et des stratégies innovantes. La présence de la Croix-Rouge camerounaise au symposium sur les victimes de guerre illustre son rôle crucial dans le soutien aux efforts gouvernementaux. Cet événement a permis de renforcer les liens entre les acteurs humanitaires et les autorités, tout en ouvrant la voie à des initiatives concrètes pour améliorer la prise en charge des victimes de guerre au Cameroun. L'engagement collectif est essentiel pour garantir que les droits et le bien-être des victimes soient au cœur des préoccupations des décideurs.