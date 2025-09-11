Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : La Croix-Rouge participe à un symposium sur les victimes de guerre


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


La Croix-Rouge Camerounaise a pris part, en tant qu'exposant, au premier symposium sur les victimes de guerre organisé par le ministère de la Défense. L'événement, qui s'est déroulé du 10 au 12 septembre 2025 au Palais des Congrès, a réuni plusieurs acteurs clés, dont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).


Cameroun : La Croix-Rouge participe à un symposium sur les victimes de guerre


  Le thème du symposium, "Le SED/CACVG face aux défis de prise en charge des victimes de guerre," a permis d'engager des discussions approfondies sur les enjeux et les solutions pour améliorer la prise en charge des victimes de guerre. Les participants ont eu l'opportunité d'explorer les meilleures pratiques et de réfléchir ensemble aux défis à relever pour garantir un soutien efficace à ces populations vulnérables.

 

Le Secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Koumpa Issa, a honoré l'événement de sa présence et a visité les différents stands, y compris celui de la Croix-Rouge camerounaise. Sa participation souligne l'importance de la collaboration entre les institutions gouvernementales et les organisations humanitaires dans la prise en charge des victimes de guerre.



Engagement de la Croix-Rouge Camerounaise


La Croix-Rouge camerounaise a profité de ce symposium pour présenter ses initiatives et projets visant à soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine. Son engagement à améliorer la prise en charge des victimes de guerre témoigne de sa volonté de contribuer activement à la réponse humanitaire au Cameroun.

:


Échanges et Partage d'Expériences


L'événement a également été une plateforme pour les différents acteurs d'échanger leurs expériences et leurs connaissances. Ce partage est essentiel pour mieux répondre aux besoins des victimes de guerre, en s'appuyant sur des approches éprouvées et des stratégies innovantes.

 

La présence de la Croix-Rouge camerounaise au symposium sur les victimes de guerre illustre son rôle crucial dans le soutien aux efforts gouvernementaux. Cet événement a permis de renforcer les liens entre les acteurs humanitaires et les autorités, tout en ouvrant la voie à des initiatives concrètes pour améliorer la prise en charge des victimes de guerre au Cameroun. L'engagement collectif est essentiel pour garantir que les droits et le bien-être des victimes soient au cœur des préoccupations des décideurs.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/09/2025

Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda 11/09/2025

Populaires

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

11/09/2025

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental

11/09/2025

Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter