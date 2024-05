Cameroun : La SIC à la recherche de partenariats pour la réalisation de ses projets

Parmi les partenaires présents à cette rencontre figuraient le Bureau d'études, de consultance et d'expertise (BECE), mandataire de SOTRADEMA, signataire d'un mémorandum d'entente avec la SIC pour la production de logements et les Directeurs généraux d'Epsilon Finance et de Fc Bank Africa, partenaires financiers de la SIC.



Cette rencontre a été l'occasion pour les différentes parties prenantes de discuter des opportunités de collaboration et de partenariat. Les partenaires financiers ont exprimé leur intérêt pour les projets de la SIC et leur volonté de les accompagner dans leur réalisation.



La SIC est à la recherche de partenariats solides pour financer ses projets et contribuer au développement du Cameroun. Ces partenariats permettront à la société de disposer des ressources nécessaires pour réaliser ses objectifs et de répondre aux besoins croissants en matière de logement et d'aménagement urbain.



La rencontre avec les partenaires financiers et techniques est une étape importante dans la concrétisation des projets de la SIC. La société est confiante que ces partenariats permettront de mobiliser les ressources nécessaires pour le développement du Cameroun.



En plus de la recherche de partenariats financiers, la SIC met également en œuvre d'autres stratégies pour financer ses projets, telles que l'autofinancement, la mobilisation de fonds propres et l'émission d'obligations.



La SIC est déterminée à trouver les solutions de financement les plus adaptées à ses besoins afin de réaliser ses projets et contribuer au développement du Cameroun.