Cameroun : La gendarmerie nationale intervient face aux désordres post-électoraux

Incidents de Violences Enregistrés

Garoua (Région du Nord) : Des incidents ont été enregistrés le 12 octobre 2025.

Région de l'Ouest : La journée du 15 octobre 2025 a été particulièrement agitée : À Bafoussam, les travaux de la commission électorale ont été perturbés par des militants se réclamant du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC). À Dschang, plusieurs édifices publics ont été incendiés.

Littoral : Quelques manifestants ont pris d'assaut une antenne communale.

Maintien de l'Ordre par la Gendarmerie

La Gendarmerie Nationale réaffirme son rôle régalien d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Elle intervient avec professionnalisme et fermeté pour le maintien de l'ordre public partout où il est troublé.Le leitmotiv de l'action des Pandores est la préservation de la paix, le respect de l'ordre public et la protection de l'intérêt supérieur de la Nation, considérés comme des conditions indispensables au développement du pays.