Cameroun : La police forme des experts en déminage

La question des engins explosifs improvisés (IED) et des mines terrestres constitue un défi majeur dans plusieurs régions du monde. Le Cameroun n'est pas épargné par ce fléau qui menace non seulement la vie des civils mais entrave également le développement socio-économique du pays. Face à cette réalité préoccupante, le gouvernement camerounais a pris l'initiative d'organiser cette formation afin de renforcer les capacités nationales en matière de déminage.



Le stage accueille des experts venant aussi bien du Cameroun que d'autres pays partenaires qui ont fait face à des situations similaires. Cette diversité permettra aux participants d'échanger leurs expériences et leurs connaissances dans le domaine du déminage. Les formateurs qualifiés partageront leur expertise en matière de détecteurs d'explosifs et d'autres outils nécessaires pour identifier et désamorcer efficacement les engins explosifs.



La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours inspirants de Dominique Baya et d'autres personnalités présentes lors de l'événement. Dans son allocution, M. Baya a souligné l'importance cruciale du travail accompli par ces experts en déminage dans la protection des populations civiles tout en favorisant un environnement sûr pour le développement économique.



Il est nécessaire également que cette formation s'étende au-delà des domaines techniques spécifiques relatifs au déminage proprement dit. Les participants seront également sensibilisés aux aspects juridiques liés à l'utilisation illicite des engins explosifs ainsi qu'à leurs conséquences sur les droits humains.



En tant que représentant personnel du Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN), Martin Mbarga Nguélé, M. Baya a souligné l'engagement indéniable du gouvernement camerounais à œuvrer pour un environnement sécurisé où chaque citoyen peut vivre sans crainte constante des engins explosifs improvisés ou autres pièges mortels dissimulés sur leur territoire.



Ce stage vise également à renforcer les capacités nationales afin que le Cameroun puisse prendre une part active dans les opérations internationales visant à éliminer ces menaces dangereuses partout où elles se présentent.

Grâce à cette formation spécialisée dispensée aux experts locaux ainsi qu'à ceux venus d'autres horizons géographiques, on espère pouvoir bâtir un réseau solide permettant une collaboration internationale plus efficace lorsqu'il s’agit notamment d'intervenir rapidement face aux situations critiques nécessitant une expertise particulière en matière.