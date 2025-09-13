Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Le 1er Bataillon d'Intervention Rapide renforce ses liens avec la population


Alwihda Info | Par - 13 Septembre 2025


Le 12 septembre 2025, la 12ᵉ Unité Légère d’Intervention du 1er Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) a mené une opération civilo-militaire pour renforcer sa relation avec les populations locales. L'initiative a eu lieu en présence du commandant de brigade de gendarmerie de Moutourwa.


Cameroun : Le 1er Bataillon d'Intervention Rapide renforce ses liens avec la population


 

Actions menées et retour de la population

 
L'opération a permis au BIR d'échanger avec les habitants et de les encourager à collaborer davantage pour améliorer leur sécurité. L'unité a également distribué des denrées alimentaires aux familles et mis à jour son répertoire téléphonique pour faciliter la communication. Les Comités de Vigilance (COVI) ont été sensibilisés et motivés pour consolider leur présence dans la localité.




Les populations ont exprimé leur profonde gratitude envers le BIR pour son engagement constant à leurs côtés, saluant cette initiative qui renforce la cohésion sociale et la sécurité dans la région.


 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


