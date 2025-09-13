Cameroun : Le 1er Bataillon d'Intervention Rapide renforce ses liens avec la population





Actions menées et retour de la population

L'opération a permis au BIR d'échanger avec les habitants et de les encourager à collaborer davantage pour améliorer leur sécurité. L'unité a également distribué des denrées alimentaires aux familles et mis à jour son répertoire téléphonique pour faciliter la communication. Les Comités de Vigilance (COVI) ont été sensibilisés et motivés pour consolider leur présence dans la localité.