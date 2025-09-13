Cameroun : Le 1er Bataillon d'Intervention Rapide renforce ses liens avec la population

Actions menées et retour de la population
L'opération a permis au BIR d'échanger avec les habitants et de les encourager à collaborer davantage pour améliorer leur sécurité. L'unité a également distribué des denrées alimentaires aux familles et mis à jour son répertoire téléphonique pour faciliter la communication. Les Comités de Vigilance (COVI) ont été sensibilisés et motivés pour consolider leur présence dans la localité.
Les populations ont exprimé leur profonde gratitude envers le BIR pour son engagement constant à leurs côtés, saluant cette initiative qui renforce la cohésion sociale et la sécurité dans la région.