Cameroun : Le Ministre de l'Administration préside une réunion de sécurité à Garoua en prévision des élections

Étaient présents à cette rencontre le gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi'i, le préfet de la Bénoué, ainsi que divers responsables administratifs et les commandants des forces de défense et de sécurité de la région du Nord.



La présence de ces acteurs clés témoigne de la haute importance accordée par le gouvernement à la sécurisation du processus électoral et à la stabilité de la région en cette période pré-électorale. Les discussions ont sans doute porté sur les mesures à mettre en œuvre pour garantir un déroulement pacifique et sécurisé des élections à venir.