Cameroun : Le bilan de l'éboulement de Dschang s'alourdit à 12 morts

Détails de l'Événement

L'éboulement a eu lieu dans une région touchée par des conditions climatiques difficiles, exacerbant les risques de glissements de terrain. Les équipes de secours continuent de rechercher des victimes, mais les chances de retrouver des survivants s'amenuisent avec le temps.



Réactions des Autorités

Les autorités locales ont exprimé leur tristesse face à cette tragédie et ont appelé à la solidarité nationale pour soutenir les familles des victimes. Des mesures de sécurité pourraient être renforcées dans les zones à risque pour prévenir de futurs incidents similaires.



« Le déferlement incontrôlé des éléments de la nature vient encore de plonger notre pays dans l'émoi, l'effroi et le deuil, suite aux déboulements enregistrés ces derniers jours au niveau de la falaise de Dschang, dans la Région de l’Ouest.

C'est le lieu de rendre grâce au Ciel pour les vies sauvées, et le matériel de sauvetage retrouvé sous les décombres. Je saisis cette occasion pour féliciter les équipes de secours et les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour obtenir ces résultats encourageants », a reagi ce 9 novembre le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute (@joDionNgute).



Cette situation met en lumière les dangers liés aux conditions environnementales dans certaines régions du Cameroun, où les éboulements peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les communautés locales.