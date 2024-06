Cameroun : Le budget de 2024 passe de 6 740 milliards à 7 278 milliards 100 millions Francs CFA

Initialement fixé à 6 740,1 milliards de francs CFA par la Loi n°2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances, le budget a été rehaussé à 7 278,100 milliards de francs CFA par cette ordonnance modificative.



Cette augmentation de 538 milliards de francs CFA représente une hausse de 8%. Selon les sources officielles, cette révision budgétaire s'explique principalement par l'augmentation des recettes pétrolières: En raison de la hausse des prix du pétrole sur le marché international, l'État camerounais devrait percevoir des recettes pétrolières plus importantes que prévu initialement.



Le Cameroun étant l'hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2025, des dépenses supplémentaires ont été jugées nécessaires pour la mise en œuvre des infrastructures et la sécurisation de l'événement.



Il est important de noter que cette augmentation du budget s'accompagne également d'une augmentation des prévisions de dépenses, notamment en matière de défense, de sécurité et d'investissements publics.



Le gouvernement camerounais espère que cette révision budgétaire permettra de stimuler la croissance économique et de consolider la paix et la sécurité dans le pays.