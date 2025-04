Cameroun : Le journaliste Paul Joel Kamtchang publie un livre essentiel sur la désinformation en Afrique Centrale

Ce livre se présente comme un guide pertinent et actuel pour divers acteurs de la société, notamment les journalistes, les Organisations de la Société Civile (OSC), les gouvernants et les citoyens, particulièrement en cette année électorale au Cameroun où les enjeux démocratiques sont cruciaux. L'auteur met en lumière le risque que la désinformation devienne une pratique courante durant les périodes électorales de 2025 à 2027 au Cameroun si des mesures préventives ne sont pas prises. L'ouvrage insiste sur la nécessité de comprendre en profondeur ce phénomène qui adopte des formes de plus en plus sophistiquées.