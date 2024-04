Cameroun: Le sanctuaire Marial de Nsimalen à Yaoundé profané

Les malfaiteurs auraient d’abord coupé l’électricité sur le site avant de commettre leur forfait, soulignant ainsi la gravité de cette profanation et suggérant une volonté délibérée de nuire aux symboles religieux présents dans ce sanctuaire.



Face à cet outrage, une enquête approfondie a été ouverte pour identifier et punir les auteurs de ces actes barbares. Il est impératif que justice soit rendue pour restaurer l’intégrité du sanctuaire marial de Nsimalen et réaffirmer le respect dû aux lieux saints.



Cet événement met en lumière l’importance cruciale de préserver non seulement le patrimoine religieux, mais aussi la liberté religieuse et la tolérance entre différentes communautés spirituelles au Cameroun. Le respect mutuel des croyances religieuses est un pilier essentiel pour maintenir l’unité nationale dans une société pluraliste comme celle du Cameroun.