Cameroun/Législatives/Municipales 2020 : l’Imprimerie nationale est prête

Depuis quelques années, l’Imprimerie nationale du Cameroun se dote d’un outil de production à la pointe de la technologie moderne sur toute sa chaine graphique. Cela rentre dans le cadre du contrat plan 2016-2018 signé avec l’Etat du Cameroun en vue du renforcement de ses capacités de production, la modernisation de son outil de production et de l’amélioration du processus organisationnel et opérationnel.

« Grâce à la volonté du chef de l’Etat Paul Biya, l’implication personnelle du Premier ministre, la chaine d’action positive et diligente du gouvernement de la République, notre outil de production a entièrement été rénové et notre capacité de production est désormais plus performante », déclare Walter Paul Komo, directeur de l’Imprimerie nationale. C’était au terme de la cérémonie de présentation des nouveaux équipements le 14 novembre dernier à Yaoundé. Dans le plan contrat présenté, sept machines sont en cours d’acquisition, soit trois machines d’imprimerie, trois machines pour la coupe du papier et deux piqueurs. Quatre de ces machines ont fait l’objet d’une visite. Parallèlement, un technicien du fabricant Heidelberg, Luis Pereira, a été dépêché pour assurer la formation des techniciens de l’Imprimerie.

Parmi les machines acquises, la Roratek est l’un des leaders de l’impression des documents sécurisés, avec une performance de 15 000 feuilles par heure. Dans sa grande performance, elle propose l’impression spécialisée de tous types de produits d’application de sécurité. On peut en produire entres autres, les tickets, les documents bancaires, les chèques, les cartes d’embarquements, les diplômes, les timbres fiscaux et les certificats officiels. Par ailleurs, la presse rotative offset à format variable est spécialement conçue pour l’impression en couleur, l’impression de documents sécurisés et transactionnels, le tout dans une excellente qualité d’impression et de simplicité dans la préparation des travaux. Le temps de l’exécution des commandes sera désormais réduit à l’Imprimerie nationale afin de satisfaire les administrations publiques du Cameroun et même de la sous-région Afrique centrale.

Et au moment où le pays s’apprête à organiser des échéances électorales le 9 février 2020 (législatives et municipales 2020), l’Imprimerie nationale, partie prenante dans les processus électoraux, se dit prête à répondre aux attentes en matériel électoral. « Elle ne faillera pas cette fois-ci. Elle arrivera avec des nouveaux arguments, en terme de matériels et de personnel », a rassuré le directeur de l’Imprimerie nationale.