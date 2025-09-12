Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Les Douanes se préparent à lutter contre le trafic de drogue avec l'appui des Etats-Unis


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


Une délégation de la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis a visité le 11 septembre 2025 l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Cette visite s'inscrit dans le cadre de négociations pour renforcer les capacités de la Direction Générale des Douanes du Cameroun dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.


  Dans le cadre des négociations avec la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis, une délégation de l’Ambassade des États-Unis a effectué une visite guidée des installations de l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen le 11 septembre 2025. Cette visite vise à renforcer les capacités des agents de la Direction Générale des Douanes dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
 


Itinéraire de la Visite

  La délégation a parcouru plusieurs installations, notamment :
  • Magasins Import et Export
  • Poste d'Inspection Filtrage (PIF) Arrivée
  • PIF Bagages Soutes
  • PIF VIP
  • Cellule Aéroportuaire Anti Trafic (CAAT)
  • Airport Security Unit (ASU)
  • Aéroports du Cameroun (ADC)
À chaque étape, les membres de la délégation ont examiné les équipements, l'organisation et le fonctionnement des divers services.

 

Des adaptations seront apportées aux dispositifs actuels pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants par voie aérienne. Cette initiative souligne l'engagement des États-Unis à soutenir le Cameroun dans ses efforts de lutte contre le trafic de drogue et à renforcer les capacités des autorités douanières.

 
Cette collaboration est essentielle pour établir des systèmes plus robustes et efficaces, garantissant ainsi une meilleure sécurité aux frontières et à l'intérieur du pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


