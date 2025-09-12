Cameroun : Les Douanes se préparent à lutter contre le trafic de drogue avec l'appui des Etats-Unis



Itinéraire de la Visite

Magasins Import et Export

Poste d'Inspection Filtrage (PIF) Arrivée

PIF Bagages Soutes

PIF VIP

Cellule Aéroportuaire Anti Trafic (CAAT)

Airport Security Unit (ASU)

Aéroports du Cameroun (ADC)

Dans le cadre des négociations avec la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis, une délégation de l’Ambassade des États-Unis a effectué une visite guidée des installations de l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen le 11 septembre 2025. Cette visite vise à renforcer les capacités des agents de la Direction Générale des Douanes dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.La délégation a parcouru plusieurs installations, notamment :À chaque étape, les membres de la délégation ont examiné les équipements, l'organisation et le fonctionnement des divers services.Des adaptations seront apportées aux dispositifs actuels pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants par voie aérienne. Cette initiative souligne l'engagement des États-Unis à soutenir le Cameroun dans ses efforts de lutte contre le trafic de drogue et à renforcer les capacités des autorités douanières.Cette collaboration est essentielle pour établir des systèmes plus robustes et efficaces, garantissant ainsi une meilleure sécurité aux frontières et à l'intérieur du pays.