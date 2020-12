Cameroun : Les exécutifs régionaux sont connus

Ces exécutifs régionaux sont constitués de huit membres. Il s’agit notamment d’un président ; d’un vice-président ; trois commissaires ; des secrétaires et un questeur. Ces exécutifs régionaux portent en majorité les couleurs du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) du président Paul Biya, le parti grand vainqueur des élections des conseillers régionaux du 6 décembre dernier. Seule la région de l’Adamaoua sera présidée par un président du conseil régional aux couleurs de l’Union Nationale pour la Démocratie et Progrès (UNDP) du ministre d’Etat Bello Bouba Maïgari.



Comme les autres régions, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, disposent, d’un organe délibérant et d’un organe exécutif. L’exécutif dans ces régions est collégial et est appelé Conseil exécutif régional. Bien que collégial, l’exécutif a pour chef le président du conseil exécutif régional. Ce dernier, personnalité autochtone élue au sein de l’assemblée régionale, est issu de la catégorie des délégués des départements. Pendant que le vice-président dudit conseil, issu de la catégorie des représentants du commandement traditionnel, est également une personnalité autochtone de la région conformément à l’article 57 alinéa 3 de la Constitution. Il assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et reçoit de lui délégation de signatures pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.



Les trois commissaires, spécificité propre aux régions susvisées, sont comparables des membres d’un gouvernement dans un exécutif. Ils sont chargés de la mise en œuvre de la politique de la région relative à l’exercice des compétences transférées dans les trois grands domaines qui sont leurs attributions spécifiques, à savoir : un commissaire chargé du développement économique ; un commissaire chargé du développement sanitaire et social et un commissaire chargé du développement éducatif, sportif et culturel.



La liste des présidents des Conseils de région du Cameroun se présente comme suit : Emmanuel Mve Elemva (Sud) ; Alim Boukar (Nord) ; Kalbassou Daniel (Extrême-Nord) ; Tsimi Evouna Gilbert (Centre) ; Dr Focka Focka Jean Hilaire (Ouest) ; Banlog Polycarpe (Littoral) ; Dr Mohamadou Dewa (Adamaoua) ; Bakuma Elango (Sud-Ouest) ; Wouamane Mbele Alphonse (Est) ; Pr Fru Angwafor Fobuzshi (Nord-Ouest).