Cameroun:Les familles dans la lutte contre l’extrémisme violent

La famille face à extrémisme violent,la radicalisation et le terrorisme »



L’initiative de FAMILY ACTS FOR PEACE organisée à Yaoundé du 21-23 mars 2018 est une campagne de sensibilisation sur le rôle de la famille dans la lutte contre l’extrémisme violent. Il est question pour les organisateurs de : « Susciter la prise de conscience de la famille sur son rôle dans l’encadrement de ses membres ; de susciter l’intérêt de tous sur le rôle de la famille dans la lutte contre l’extrémisme violent ;d’interpeller les familles sur la nécessiter de créer une synergie d’action de promotion de la paix ; de Produire un document de référence sur le rôle de la famille dans la lutte contre l’extrémisme violent et d’interpeller les gouvernements du monde sur la nécessité de protéger la famille ».

Pendant trois jours, la soixantaine de participants à la rencontre de Yaoundé a été entretenue par deux conférencières à la renommée établie: la psychologue, Madame Fidèle DJEBBA qui a exposé sur deux thèmes : « Comprendre l’extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme » et « Les affres du terrorisme dans l’Extrême Nord ».Pour sa part, Mariette BISSENE MOULONGO, Expert- formateur en développement personnel et coaching par ailleurs Enseignante à l’ENSP de Yaoundé a entretenu les participants sur : « La famille face aux grands défis de l’heure : extrémisme violent, radicalisation et terrorisme » et « La responsabilité de la famille dans la lutte contre l’extrémisme violent ».

Six (6) ateliers de 10 personnes ont permis aux participants de réfléchir sur la situation de la famille face à la montée de l’extrémisme violent. Dans chaque atelier, l’on a pu recueillir les points de vue des participants sur trois points : les problèmes familiaux liés à la thématique ;les solutions en implémentation actuellement au profit des familles et les propositions et perspectives pour une solution durable.

Le projet en cours compte mobiliser 350 Familles soit 60 par atelier. Il s’agit de : 300 participants aux ateliers départementaux et 60 participants à l’atelier de restitution. A la fin de ce périple, un document sur la famille sera produit, contenant les communications des experts et l’analyse des données recueillies auprès des participants. Une séance de restitution est prévue du 3-6 avril 2018 à MAROUA. La rencontre accueillera 100 participants sélectionnés pendant les ateliers départementaux et les autorités. /.