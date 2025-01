Cameroun : Les femmes camerounaises outillées pour prendre la parole en public

Objectifs de la Formation

: Identifier les caractéristiques clés d'un leadership efficace. Affirmation de Soi : Développer la confiance en soi et l'assertivité.

Le 23 janvier 2025, une formation a été organisée au Cameroun pour 30 filles et femmes, axée sur le leadership et la prise de parole en public. Cette initiative vise à reconnaître et à promouvoir le rôle central des femmes dans la prise de décisions et le développement de nos communautés.Cette formation a permis aux participantes d'acquérir des compétences essentielles, notamment :