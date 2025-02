Cameroun - Logone et Chari : Le PROLAC évalue l'impact de ses projets et rencontre les bénéficiaires

Du 21 au 24 février 2025, une équipe du PROLAC (Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad) a effectué une mission de terrain dans le département du Logone et Chari. L'objectif principal était d'évaluer les réalisations du projet et de rencontrer les bénéficiaires.





Une visite fructueuse à Fotokol





Le dimanche 23 février, l'équipe, conduite par le Coordonnateur National du PROLAC Cameroun, Abicho Mahamat, s'est rendue à Fotokol. Accueillie chaleureusement par le Maire Ramat Moussa, le Sous-préfet Hamadou Hamidou et son état-major, l'équipe a visité les infrastructures socio-économiques réalisées par le PROLAC : un entrepôt, des hangars, un marché à bétail et une boucherie.





Un impact positif sur la vie des populations





Les échanges avec les bénéficiaires ont mis en évidence l'impact positif de ces réalisations sur leur vie quotidienne. Les populations de Fotokol ont exprimé leur satisfaction et témoigné de l'engagement du PROLAC en faveur du développement local et de la résilience des communautés.





Des réalisations concrètes pour le développement local





Le PROLAC a réalisé de nombreuses infrastructures socio-économiques dans le Logone et Chari :



Magasins de stockage de céréales

Hangars

Forages

Mini-adductions d'eau potable avec château et borne-fontaine



Ces réalisations témoignent de l'engagement du PROLAC à soutenir le développement local et la résilience des communautés dans cette région.