AFRIQUE

Cameroun - Mayo Danay : La rentrée scolaire sous les eaux, élèves et enseignants contraints à l'embarquement

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Septembre 2024

La rentrée scolaire 2024 dans le département du Mayo Danay à l’Extreme-Nord du Cameroun a été particulièrement éprouvante ce 9 septembre 2024. En raison des inondations qui ont submergé de vastes zones, élèves et enseignants ont dû emprunter des pirogues et des véhicules affrétés pour rejoindre leurs établissements. Cette situation met en lumière la vulnérabilité des populations face aux aléas climatiques et soulève des questions sur la résilience des systèmes éducatifs face aux catastrophes naturelles.