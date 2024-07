Cameroun : Mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative aux ordonnances médicales

La dispensation de tous les médicaments, sans exception, sera désormais conditionnée à la présentation d'une ordonnance médicale valide.



Pour être considérée comme valide, une ordonnance médicale doit impérativement comporter les éléments suivants : identification complète du médecin prescripteur : nom, prénom, spécialité et adresse du médecin, date de délivrance de l'ordonnance, désignation précise du médicament prescrit : nom, dosage et quantité et signature et cachet du médecin prescripteur.