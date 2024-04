Cameroun : Mise en place de la première unité de traitement du gravier minéralisé en vase clos

Tout d'abord, ce système de traitement innovant offre une alternative aux méthodes artisanales utilisées jusqu'à présent. Il vise à améliorer l'efficacité tout en réduisant considérablement l'impact environnemental. En utilisant des techniques modernes et efficaces, cette unité permettra d'optimiser la récupération des minéraux précieux tels que l'or.



En plus d'être innovante sur le plan technique, cette unité de traitement est également conçue pour être plus rentable pour l'État et les opérateurs miniers. En optimisant les processus et en réduisant les pertes lors du traitement des minéraux, elle contribuera à augmenter les revenus générés par cette activité économique cruciale pour le développement du pays. De plus, elle répond aux normes environnementales internationales en matière d'utilisation responsable des ressources naturelles.



Une autre dimension importante de cette avancée est sa contribution à la lutte contre le travail des enfants dans les mines. En adoptant ce système moderne et efficient, le secteur minier camerounais prend un engagement fort pour garantir une exploitation plus éthique des ressources minérales du pays. Ainsi, il participe activement à la protection des droits fondamentaux des enfants qui sont souvent exploités dans ces conditions dangereuses.



Le ministre par intérim des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, le Professeur Fuh Calistus Gentry a profité de la cérémonie d’inauguration pour exhorter tous les acteurs majeurs du secteur à migrer rapidement vers ce nouveau système. Il a souligné que ceux qui ne respecteraient pas cette transition risqueraient même un retrait potentiellement définitif de leurs permis de recherche minière.



La cérémonie d’inauguration s'est déroulée en présence d'un grand nombre d'autorités administratives et politiques ainsi que des chefs traditionnels locaux représentants toutes les couches sociales impliquées dans cette importante initiative régionale.



Cette première unité de traitement représente donc un tournant dans l'extraction minière au Cameroun mais aussi en Afrique centrale tout entière car elle ouvre la voie vers une exploitation plus efficace et responsable des ressources minérales abondantes dans la région Est où se trouvent plusieurs gisements prometteurs.