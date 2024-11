Cameroun - Opération de sécurisation à grande échelle à Guider : Bilan éloquent de la police

Un bilan des opérations

Les résultats de cette opération sont éloquents. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 140 individus et à la saisie de :

Moyens de transport : 56 motocyclettes, dont certaines utilisées pour le transport illicite de marchandises en provenance du Nigeria, un tricycle et un véhicule automobile.

Stupéfiants : 628 filons de cannabis, un sachet de cannabis, ainsi que des comprimés de tramadol.

Armes et objets dangereux : 39 armes blanches (couteaux, machettes, marteaux), 5 téléphones Androïde, 9 téléphones ordinaires et 5 lots de plastiques non biodégradables.

Ces saisies témoignent de l'ampleur des activités criminelles démantelées et de l'efficacité de l'opération de sécurisation.