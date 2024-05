Cameroun - Parade civile et militaire du 20 mai : dernier réglage

La parade civile et militaire du 20 mai est un événement annuel important au Cameroun, marquant le 52e anniversaire de l'État unitaire. Cette année, la répétition générale du défilé a eu lieu ce vendredi, avec la présence notable du Ministre, Directeur du Cabinet Civil, Samuel Mvondo Ayolo, ainsi que de plusieurs autres membres importants du gouvernement.



Le défilé du 20 mai est une tradition qui remonte à l'époque coloniale et qui continue d'être célébrée pour commémorer l'unification des territoires camerounais en un seul État. C'est également une occasion pour le pays de mettre en valeur sa force militaire et son unité nationale.



Lors de cette répétition générale, toutes les composantes de la parade ont été minutieusement préparées. Les différents régiments militaires ont effectué des exercices d'entraînement intensifs pour assurer leur synchronisation parfaite lors du défilé officiel. Les soldats ont répété leurs mouvements précisément afin d'assurer une prestation impeccable devant les spectateurs.



En plus des forces armées, la parade civile inclut également divers groupes civils représentant différentes professions et organisations sociales. Des écoliers portant fièrement leurs uniformes scolaires se sont joints à la procession, symbolisant l'importance accordée à l'éducation dans le pays. Des représentants d'autres services publics tels que la police et les pompiers étaient également présents pour montrer leur engagement envers la protection de la société.