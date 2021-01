Cameroun : Paul Biya reçoit le Cardinal Pietro Parolin, envoyé du Pape François

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya a reçu en audience ce vendredi 29 janvier, Son Eminence le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État près le Saint-Siège, porteur d’un message de paix de Sa Sainteté le Pape François. Nul doute que la crise anglophone a été abordée au cours de l’entretien entre les deux personnalités. Cette crise qui sévit dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, depuis octobre 2016, préoccupe aussi bien les autorités de Yaoundé que les milieux religieux de l’Eglise catholique. En effet, cette question a plusieurs fois été abordée par le chef de l’Etat du Cameroun, Paul Biya et le pape François, qui le 1er janvier 2021, à l’occasion de la 54ème journée mondiale de la paix, a rendu public un message intitulé : « La culture de l'attention comme chemin vers la paix ».



Cela étant, l’agenda officiel de la visite au Cameroun, du secrétaire d’Etat du Vatican s’annonce fort chargé. Outre la rencontre au sommet, avec le chef de l’Etat, Paul Biya, le Cardinal Pietro Parolin s’est entretenu ce 29 janvier avec les évêques du Cameroun, à la salle des actes de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (Cenc). Le lendemain 30 janvier, le Cardinal Parolin va célébrer une messe pontificale, en la basilique Marie Reine des Apôtres de Mvolyé à Yaoundé. Dimanche, 31 janvier à Bamenda, le secrétaire d’Etat du Pape François procèdera en la cathédrale Saint Joseph, à l’imposition du pallium à l’archevêque de Bamenda, Mgr Andrew Nkea Fuanya.



De retour à Yaoundé, le Cardinal Parolin qu’accompagne Mgr Ivan Santus, officiel de la section des relations avec les États de la secrétairerie d'État, présidera une autre eucharistie, à l’intention des religieux et religieuses, en la cathédrale Notre Dame des Victoires. Il est également prévu la visite du foyer de l’Espérance à Yaoundé, un centre fondé il y a quarante ans par le père jésuite Yves Lescanne, pour accompagner les enfants de la rue et les jeunes prisonniers.



A titre de rappel, Son Eminence, le Cardinal Pietro Parolin a été accueilli le 28 janvier dernier à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen, au nom du président de la République, par le Premier ministre Joseph Dion Ngute. On y notait la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Mgr Julio Murat et de nombreux prélats, sous la conduite du président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun et évêque de Bafang, Mgr Abraham Kome.