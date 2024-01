Cameroun : Plus de 30 hectares des champs dévastés par les éléphants à l’Extrême-Nord

Cette destruction a provoqué la colère des paysans touchés, comme l'a souligné le président de la Commission d'évaluation des dégâts causés par les pachydermes dans le Mayo-Kani. Cette situation met en lumière l'impact négatif que ces attaques peuvent avoir sur la vie et les moyens de subsistance des communautés rurales.



Il est impératif que des mesures soient prises pour protéger à la fois les habitants et les éléphants. Des solutions durables doivent être envisagées afin d'éviter de futurs conflits entre l'homme et la faune sauvage.



Il est essentiel que les autorités locales ainsi que les organisations concernées travaillent ensemble pour trouver des solutions à long terme qui favorisent à la fois la conservation des éléphants et le bien-être des populations locales.



Au Cameroun, les conflits homme-faune se multiplient et les cas de destructions de cultures sont principalement recensés près des réserves animalières protégées, notamment dans les régions du Nord.

« La gestion durable de la biodiversité au sein des aires protégées dépend de plusieurs facteurs, dont la gestion des conflits hommes-éléphants. Dans la majorité des aires protégées, plusieurs animaux se trouvent hors des zones protégées où ils rentrent en conflit avec les populations riveraines. Parmi ces animaux emblématiques qui font l’objet des politiques de conservation, figure l’éléphant d’Afrique (Laxodonta africana), espèce intégralement protégée. Les éléphants partagent une grande partie de leur espace de vie avec les hommes, et ont besoin d’une quantité importante et disponible de nourriture toute l’année afin de satisfaire leurs besoins nutritionnels et reproductifs », nous renseigne Les Etudes Caribéennes.



« La protection de l’éléphant permet de protéger de nombreuses espèces végétales et animales qui vivent dans le milieu. Sa cohabitation avec l’homme provoque une fragmentation des écosystèmes naturels à l’origine du conflit homme-éléphant dans de nombreuses aires protégées. La compétition pour les habitats et les ressources naturelles est également une des causes de conflits entre l’homme et l’éléphant, avec de nombreuses conséquences socio-économiques », a ajouté Les Etudes caribéennes.