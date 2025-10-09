Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Présidentielle 2025 : Mohamadou Aboubakar transféré à Yaoundé après son arrestation


Alwihda Info | Par - 9 Octobre 2025


Mohamadou Aboubakar, plus connu sous le nom d'Aboubakar Ousmane Mey, a été transféré de Garoua vers la capitale camerounaise, Yaoundé, sous escorte des forces de maintien de l'ordre. Il devrait être entendu par les autorités compétentes dans les prochaines heures.


Rappel de l'Arrestation et du Motif

 
Mohamadou Aboubakar, qui militait pour une alliance entre les candidats Bello Bouba Maïgari (UNDP) et Issa Tchiroma Bakary (FSNC), avait été interpellé à Garoua le 6 octobre 2025. Il était détenu pour « trouble à l'ordre public et délit électoral » après la diffusion d'affiches de coalition incluant l'image de Bello Bouba Maïgari, sans l'accord de ce dernier.

 
L'arrestation avait été effectuée sur ordre du Gouverneur de la Région du Nord, Jean Abate Edi’i, suite à une plainte du candidat de l'UNDP.



Le Rebondissement : Communiqué de l'UNDP

 
Dans un communiqué publié le 7 octobre dernier, l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) a fait volte-face :
  • Démenti : Le parti a démenti toute implication de son président national et candidat, Bello Bouba Maïgari, dans l'arrestation d'Aboubakar Ousmane Mey.
  • Appel à l'Apaisement : L'UNDP a exprimé son regret face à cet "incident" et a appelé à l'apaisement.
  • Demande de Libération : Le parti a officiellement demandé la libération d'Aboubakar Ousmane Mey, précisant que ce dernier est par ailleurs membre de l'équipe de campagne de Bello Bouba Maïgari.

Malgré le démenti de l'UNDP, Mohamadou Aboubakar est en route pour Yaoundé où il sera présenté aux autorités judiciaires ou administratives pour les suites de l'affaire.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


