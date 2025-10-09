Cameroun - Présidentielle 2025 : Mohamadou Aboubakar transféré à Yaoundé après son arrestation



Rappel de l'Arrestation et du Motif

Mohamadou Aboubakar, qui militait pour une alliance entre les candidats Bello Bouba Maïgari (UNDP) et Issa Tchiroma Bakary (FSNC), avait été interpellé à Garoua le 6 octobre 2025. Il était détenu pour « trouble à l'ordre public et délit électoral » après la diffusion d'affiches de coalition incluant l'image de Bello Bouba Maïgari, sans l'accord de ce dernier.





L'arrestation avait été effectuée sur ordre du Gouverneur de la Région du Nord, Jean Abate Edi’i, suite à une plainte du candidat de l'UNDP.

