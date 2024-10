Cameroun : Prière pour Paul Biya au Palais des Sports de Yaoundé

Collaboration Interreligieuse

L'initiative, dirigée par Henri Eyebe Ayissi, ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires Foncières, se fait en collaboration avec plusieurs associations chrétiennes et musulmanes. Cela reflète un effort œcuménique visant à rassembler des citoyens de toutes confessions pour prier ensemble.



Objectifs de la Cérémonie

Cette action de grâce a pour but d’honorer le chef de l'État pour son service au pays et appeler à la paix et à l'harmonie au Cameroun, dans un contexte où le pays fait face à divers défis.



Invitation au Public

Les camerounais de tous horizons sont vivement invités à participer à cette célébration. La nature interreligieuse de l'événement vise à promouvoir l'unité et la solidarité parmi les différentes communautés du pays.



Réflexion sur l'Initiative

Bien que l'initiative ait pour but de rassembler et de prier pour la paix, il reste à voir comment elle sera perçue dans le contexte socio-politique actuel du Cameroun. La participation et l'engagement des citoyens seront des éléments clés pour le succès de cet événement.