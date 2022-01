POINT DE VUE Cameroun : Puma et Coq sportif, la symbolique de l'identité dans le choix des équipementiers

Alwihda Info | Par Claver Etoundi, chercheur, sémio-stratège de la communication. - 31 Janvier 2022

Le symbole fait partie des caractéristiques essentielles d'un signe. Dans les approches piercienne et saussurienne, signifiant, signifié, representamen et interprétant sont des dualités consubstantielles au décryptage des codes et des éléments de langage. Tout est signe, en fonction du contexte. Aussi bien en politique que dans le sport, plusieurs isotopies sont inhérentes au sème Lion.

Le symbole ou le trait sémique additionnel au susbtantif ''indomptable'‘ renverrait contextuellement à des qualités précises ou à des valeurs telles le courage, la force, la majesté, la détermination, la royauté, l’engagement, la loyauté, la vélocité, la robustesse, la pugnacité, le respect, le succès. Il est donc important de s'accrocher à ces valeurs caractérielles et caractéristiques de notre identité commune. Cette identité qui fait ou bâtit notre réputation, notre notoriété, notre fierté, notre identité.



Tout en suscitant in extenso, respect, admiration, crainte. Le Puma, carnassier vorace est un référent analogue au Lion, roi de la forêt. Puma SE est un célèbre fabricant allemand mondial de chaussures de sport et d`autres produits de sportswear fondé en 1924 par Adolf et Rudolf Dassler. Basée à Herzogenaurach, en Bavière.



La marque Puma est l’une des marques les plus reconnues dans le monde. Elle est synonyme de l’élégance, de la vogue et du sport. Elle parraine plus de 30 équipes de football nationales dans cinq différentes confédérations de FIFA. Une des caractéristiques clés du succès phénoménal de Puma est son logo incroyablement efficace.



Le symbole Puma est connu pour son approche minimaliste, sa simplicité, sa puissance et son efficacité sur tous les angles. Le symbole Puma a été introduit en 1948. Depuis sa création, il n’a pas connu de changement. Le symbole se compose d’une image d’un Puma bondissant qui est un gros félin américain ressemblant à un lion et qui vit dans les montagnes. Inégalé dans la grâce et l`agilité, le Puma est un animal très puissant et un chasseur expert qui peut sauter en hauteur sans effort.



Avec l’ajout de cette créature merveilleuse sur le symbole, la compagnie a résumé toutes les valeurs fondamentales et les aspects fondamentaux de la marque en une identité puissante. Le symbole Puma exprime la direction de la marque qui se développe toujours vers un avenir innovant et son dévouement exceptionnel.

Le symbole Puma apparaît plus souvent dans un schéma de base de couleurs noire et blanche qui procure une sensation naturelle de chaleur et porte une impression très attrayante. Les Lions Indomptables ont remporté des titres et des succès avec l'équipementier ''PUMA''. Une véritable histoire.



Le Coq sportif, originellement retrouve le soleil levant qui l’accompagnait sur ses représentations initiales. En 1882, Romilly-sur-Seine dans l’Aube en France, dans son atelier de textile, un passionné de sport, Émile Camuset, décide de confectionner des maillots jersey pour ses amis cyclistes, footballeurs et rugbymen. Sans le savoir, il pose les fondations d’une marque qui deviendra mythique au fil des épopées sportives qu’elle accompagnera. 140 années plus tard, le monde du sport à travers la marque "Le Coq Sportif" a toujours inspiré la création de ses produits.



Créer des produits pour les sportifs de haut niveau, un véritable challenge

Des produits assimilés à la marque, simple et intemporelle, devenus le symbole de leur héritage. Pour cette marque, son leitmotiv est de ''donner aux consommateurs ce dont ils ont besoin et rien d’autre". Le bleu-blanc-rouge est un clin d’œil à son surnom historique de « marque des tricolores ». Le Coq Sportif gagne aussi une devise : « Un nouveau jour se lève ». Les nouveaux codes de la marque expriment ainsi un état d’esprit résolument positif : chaque jour, une victoire est possible !



Une identité française, en somme

C'est l'équipementier actuel de l'équipe fanion des Lions Indomptables engagée à la CAN TOTALENERGIES 2021. Les choix, les motivations des symboles devraient s'inscrire à la fois dans un encrage logique identitaire, référencé et pertinent. Et non pas de manière stochastique, fortuite, inopérante ou à des fins essentiellement pécuniaires ou vénales.



Addentum

La présente réflexion pourrait poser les jalons de la création à l'avenir d'un équipementier ''THE LION'S'', en adéquation avec notre histoire, nos valeurs, notre culture, véritables référents identitaires.



Un representamen qui sonnerait le glas d'un positionnement de choix concurrentiel, préférentiel sur le plan cognitivo-affectif mais aussi mémorable pour tout interprétant (à la fois le Camerounais lambda, tout sportif camerounais, les adversaires des Lions en compétition), ad infinitum, au sens Peircien.



L'un des objectifs de cette démarche sur les plans analytiques et de la prospective vise à établir un continuum dialectal tissé autour d'une adéquation réelle, en lien étroit avec l'histoire et le label ''Lions indomptables du Cameroun''.





