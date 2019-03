Cameroun : Quatre criminels fauniques arrêtés à Douala

Au cours d'une opération de répression menée par une équipe composée d’agents de la faune et de policiers, les quatre personnes ont été arrêtées à Douala, avec environ deux tonnes d'écailles de pangolin et environ 200 kg d'ivoire. C’était au terme d’un contrôle de la police. Ils ont utilisé des entreprises de façade pour dissimuler le trafic de produits de la faune. L'un d'entre eux a utilisé un magasin de téléphones à partir duquel il travaillait, tandis que l'autre s'occupait de poivre et d'un ingrédient local appelé «djansang». Les pointes d'ivoire et les écailles de pangolin étaient dissimulées dans des sacs de poivre et de « djansang » lors de leur transport.

Ils ont activé un vaste réseau de petits trafiquants dans plusieurs villes de l'Est, du Centre et du Sud, notamment Batouri, Messamena, Ngoyla, Abong-Mbang Yoko et Ayos. Ces zones sont bien connues comme centres de trafic dans le pays. Les produits illégaux ont été stockés dans les locaux d'un des trafiquants à Douala avant leur transfert au Nigéria. Une perquisition effectuée dans les locaux du principal trafiquant qui a gardé la cargaison illicite, a permis de découvrir des résidus d'écailles de pangolin qui jonchaient les différentes pièces.

Selon le délégué régional de la Forêt et de la Faune du Littoral, «C’est une grande victoire pour nous que d’avoir appréhendé des individus qui exploitent illégalement des produits de la faune.» Le trafic de produits issus de la faune est considéré comme la principale cause du déclin des espèces fauniques dans le pays et sur le continent. Un rapport publié récemment par l'UICN indique qu'environ 110 00 éléphants d'Afrique ont été décimés par le braconnage au cours de la dernière décennie. Un autre rapport publié l'année dernière indique qu'entre 400 000 et 2,7 millions de pangolins sont braconnés chaque année dans les forêts d'Afrique centrale, ce qui représente une augmentation majeure de 150%.

Depuis 2003, l’Ong LAGA aide le ministère de la Forêt et de la Faune camerounais à traquer et d’arrêter les trafiquants d’espèces sauvages.

Selon la loi sur la faune qui régit le secteur au Cameroun, quiconque est trouvé en possession de parties d’une espèce totalement protégée est passible d’une peine 3 ans et ou une amende de 3 à 10 millions de FCFA. Le Cameroun est l'hôte de trois espèces de pangolins: le pangolin à ventre noir, le pangolin à ventre blanc et le pangolin géant, tous classés comme espèces totalement protégées du pays.