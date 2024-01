Cameroun-RCA-Tchad : le Forum sur la facilitation du transit des marchandises se tient à Kribi

Sous l’égide du ministère camerounais des Transports, en collaboration avec la communauté portuaire nationale, le Port-Synthèse, le Port Autonome de Kribi (PAK) accueille du 9 au 11 janvier 2024, le 4ème Forum tripartite Cameroun-RCA-Tchad, sur la facilitation du transit des marchandises en direction du Tchad et de la République centrafricaine, à travers les ports de Kribi et de Douala.



Outre les ministres en charge des Transports du Cameroun, de la RCA et du Tchad, ce forum réunira, chargeurs, transporteurs, et professionnels de la logistique et du secteur portuaire des trois pays.



Pendant trois jours, les participants aux travaux vont passer en revue les différentes entraves qui affectent la fluidité et la compétitivité des corridors en direction des deux pays de l’hinterland que sont la RCA et le Tchad. Il s’agira également d’engager une démarche d’évaluation des actions engagées depuis plusieurs années.



Cette démarche d’évaluation concernera entre autres le niveau de mise en œuvre des recommandations relatives à un meilleur suivi du commerce extérieur entre les trois pays, la simplification des contrôles et des procédures, ainsi que les dispositions incitatives accordées aux différents pays.



Il faut également y mentionner la mise à disposition d’espaces viables et opérationnels, les dispositions incitatives accordées aux différents pays, en faveur des opérateurs tchadiens et centrafricains, sur les plateformes portuaires de Kribi et de Douala.



Les travaux seront ponctués par trois ateliers portant sur la revue de la mise en œuvre des recommandations du 3ème forum ; les difficultés et avancées sur les places portuaires ; et les difficultés et avancées sur les corridors de transit.



Au-delà de leur aspect économique, les corridors (Kribi-Douala-N’Djamena et Kribi-Douala-Bangui) contribuent au renforcement des liens de fraternité entre les trois pays et marquent la volonté du gouvernement camerounais à rechercher des solutions viables et durables visant à fluidifier le passage marchandises en transit en direction de la RCA et du Tchad.



Cette quatrième Tripartite sera également l’occasion de reconnaitre quelques-unes des réalisations de la partie camerounaise en vue de faciliter les échanges. Il s’agit, entre autres, de l’octroi de parcelles dans les zones portuaires nationales aux opérateurs tchadiens et centrafricains ; la suspension des pénalités de stationnement ; l’ouverture de postes douaniers tchadiens et centrafricains au port de Kribi.



Il faut dire que le Port en eau profonde de Kribi, opérationnel depuis le 02 mars 2018, ouvre le Cameroun et les pays voisins sur la façade Est de l’Océan Atlantique dans le Golfe de Guinée. Il est relié au réseau national des transports par un faisceau de communication multimodale, qui le connecte à un hinterland constitué de tous les pays de l’Afrique centrale et du Nigéria.



Grâce à ses infrastructures modernes et performantes, ce port de 3ème génération garantit aux navires et aux marchandises, un service aux meilleurs standards internationaux. Par ailleurs, grâce à ses réserves foncières d’une superficie totale de 15 000 hectares, le port de Kribi se classe parmi les plus vastes complexes industrialo-portuaires du monde et offre aux projets industriels de grande envergure, des conditions idéales d’installation.