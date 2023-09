Cameroun-RCA : le président Touadéra reçu par son homologue camerounais

C’est dans un esprit de fraternité et de concertation, pour les intérêts communs, que le président de la République centrafricaine, le Pr Faustin-Archange Touadéra, a été reçu ce 12 septembre au Palais de l’Unité, à Yaoundé, par son homologue camerounais, le président Paul Biya.



En effet, le Cameroun et la République centrafricaine, deux pays qui partagent la géographie et l’histoire, entendent renforcer davantage leurs relations de bon voisinage.



A cet effet, des concertations de haut niveau ont généralement lieu, avec pour objectif principal de raffermir ces liens, et par ailleurs, de réfléchir sur les problèmes inhérents à l’avenir des deux pays.



Si au cours de l’audience, les deux personnalités ont certainement passé en revue la coopération entre les deux pays, avec en prime, l’aspect sécuritaire, il est évident que la situation socio-politique dans la sous-région, et principalement sur les derniers événements survenus au Gabon, était en bonne place des échanges entre les deux présidents.



Il faut rappeler que le président Touadéra a été désigné par ses pairs, comme facilitateur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), chargé de conduire des pourparlers avec les nouvelles autorités gabonaises, en vue d’une transition inclusive et un retour rapide à l’ordre constitutionnel.



Le chef de l’Etat centrafricain a séjourné à Libreville la semaine dernière, où il a rencontré notamment le président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et des leaders politiques, tant de la majorité déchue que de l’opposition. Il s’est également entretenu avec le président renversé, Ali Bongo Ondimba.



La dernière visite du président Faustin-Archange Touadéra au Cameroun remonte au 29 avril 2023. A l’issue de l’audience à lui accordée, ce 12 septembre par le président Paul Biya, il n’a fait aucune déclaration à la presse.