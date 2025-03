Cameroun - Région du Nord : Un milliard 250 millions de FCFA pour améliorer le quotidien des populations

Un appel à la bonne utilisation des ressources





Lors de la cérémonie de remise des équipements et matériels, Joseph Densou, secrétaire général des services du gouverneur, a exhorté les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité et à veiller à la bonne utilisation des ressources mises à leur disposition. Il a souligné l'importance de la transparence et de la rigueur dans la gestion des biens publics.