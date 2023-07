Cameroun-Russie : accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service

La conclusion de cet accord intergouvernemental témoigne de la volonté de Moscou et de Yaoundé de renforcer le dialogue bilatéral dans un esprit de respect mutuel et conformément aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.



L'accord vise également à renforcer l'amitié et la coopération entre la Russie et le Cameroun, à créer les conditions les plus favorables aux voyages réciproques des citoyens russes et camerounais - détenteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu'à stimuler les échanges de délégations dans le cadre de la coopération bilatérale, en premier lieu dans les domaines politique, économique et culturel.



L'accord entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que les deux parties se sont notifié par écrit, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures nationales de ratification.