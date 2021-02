Cameroun : Saisie d’un important stock de boisson frelatée à Yaoundé

Au cours d’un contrôle de routine, ce 9 février 2021, aux environs de 2 heures du matin (lieu-dit Camp Sic Nlongkak à Yaoundé), des éléments de la police nationale ont mis la main sur un individu, en possession de deux cartons de faux whisky. Pour besoin d’amples renseignements, ce dernier a conduit les agents de la police au quartier Elig-Edzoa, à quelques encablures de là, plus précisément dans une usine de fabrication de ce produit de mauvaise qualité.



Sur instruction du procureur de la République, les policiers ont procédé à une perquisition. Le résultat de cette action a conduit à l’interpellation de deux individus, le tenancier de cette exploitation de produits de contrefaçon et de sa compagne. Par ailleurs, il a été procédé à la saisie d’un important stock de vin et champagne frelatés. L’on a également saisi : un fût d'éthanol, des vignettes CEMAC de plusieurs produits (Guinness, St James, Wilson, Moët, Black Label et autres), des bouchons et capsules de colorants, et même du cannabis.



Quant aux suspects, ils sont passés aux aveux complets. Et dans cette opération coup de poing, la police a bénéficié du soutien du voisinage qui confirme et condamne une activité qui crée de l'insécurité dans la zone, et surtout des maladies aux consommateurs. Une enquête a été ouverte à ce sujet.