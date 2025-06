Cameroun : Saisie record de carburant de contrebande au large d'Isongo en provenance du Nigeria

Cette grande pirogue transportait environ 150 000 litres de carburant de contrebande et avait à son bord 10 personnes, toutes dépourvues de pièces d'identité. La pirogue a été déroutée et placée sous la supervision du Commandant de la Base Navale de Limbé pour la suite des procédures.





Avec cette nouvelle saisie, les Forces de Surface camerounaises totalisent plus de 822 000 litres de carburant de contrebande confisqués pour le premier semestre 2025, un chiffre qui dépasse déjà le bilan de l'année précédente.