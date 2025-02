Cameroun - Sécurité renforcée à Garoua : La gendarmerie mène des opérations spéciales contre le terrorisme et la criminalité

Dans le cadre de l'opération de nomadisation, la gendarmerie a mené des opérations spéciales dans les arrondissements de Demsa et Mayo Hourna, visant à renforcer la sécurité et à lutter contre le terrorisme et la criminalité.





Arrestations et saisies significatives





Les éléments de la Compagnie Garoua 1 ont interpellé plusieurs individus à Guerete, notamment pour port illégal d'arme et activités liées au terrorisme. La fouille de leur concession a permis de saisir :



Une arme de chasse calibre 12

Une motocyclette

Des armes blanches et des arcs à flèches

Des médicaments (tramadol)

Une somme d'argent importante (329 000 naira)

Les individus interpellés ont été conduits à la brigade de Barndake pour enquête.





Autres opérations et résultats