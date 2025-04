Cameroun - Souza : Inspection ministérielle dans une usine de poteaux électriques

Réaffirmation des Exigences de Qualité par le Ministre





Au cours de son inspection, le Ministre a particulièrement insisté auprès du fabricant sur la résistance et la durabilité des poteaux. Il a clairement exprimé la nécessité impérieuse de respecter scrupuleusement l'ensemble des protocoles de fabrication établis. S’adressant directement à ENEO, en sa double qualité de maître d’œuvre des projets et de principal bénéficiaire de ces infrastructures, il a déclaré avec fermeté :



« Il est impératif que les protocoles de fabrication soient scrupuleusement respectés afin de garantir la qualité et la conformité des poteaux produits. ENEO, en tant que maître d'œuvre et bénéficiaire direct, doit exercer une vigilance constante quant à l'application stricte de ces normes pour assurer la fiabilité et la pérennité de notre réseau électrique national. »





Assurances d'un Encadrement Technique Rigoureux par ENEO





ENEO a tenu à rassurer le Ministre quant à la qualité des processus mis en œuvre. L'entreprise a expliqué que dans le cadre du programme ambitieux des 10 000 poteaux, toutes les entreprises partenaires avaient été pleinement informées et sensibilisées aux exigences techniques strictes à respecter. De plus, ENEO a souligné que des contrôles de qualité rigoureux et réguliers sont effectués à chaque étape de la production pour garantir la conformité des poteaux.





Examen Minutieux du Processus de Fabrication





Le Ministre a également manifesté un intérêt particulier en suivant attentivement les différentes étapes du processus industriel de fabrication des poteaux. Son inspection a couvert l'ensemble de la chaîne de production, depuis la préparation des armatures métalliques jusqu’au contrôle final de qualité avant la livraison.





Poursuite de la Mission d'Évaluation des Projets Énergétiques





La mission du Ministre s'est ensuite poursuivie sur les sites stratégiques de Missolé, Dibamba, Kalapala et Ngodi Bakoko. L'objectif de ces visites ultérieures était d’évaluer l’état d'avancement d’autres projets d'envergure dans le secteur de l’énergie, qui sont essentiels pour l'atteinte des objectifs énergétiques du Cameroun.